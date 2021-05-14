Минстрой показал, как выглядит изнутри ледовый дворец «Кузбасс».

Замгубернатора Кузбасса по строительству и Глеб Владимирович Орлов и министр строительства Ирина Александровна Печеркина провели объезд ледового дворца «Кузбасс» во время рабочего процесса. Минстрой показал, как выглядит объект изнутри.

Проверили ход работ на объекте и сделали замечания подрядчику. Ледовый дворец готовится к эксплуатации, завершается монтаж оборудования.

Площадь пятиэтажного здания - более 65 000 квадратных метров. В залах комплекла могут тренироваться 1000 спортсменов одновременно, а вместимость 6000 зрительских мест.

Также здание предназначено для занятия одновременно несколькими видами спорта – баскетболом, флорболом, волеи болом, мини-футболом. В здании два бассеи на, гостиница и кафе.

В день празднования 300-летия Кузбасса ледовыи дворец будет площадкой для проведения массовых мероприятии .

Минстрой показал, как выглядит изнутри ледовый дворец «Кузбасс».

Минстрой показал, как выглядит изнутри ледовый дворец «Кузбасс».