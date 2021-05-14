Горожанин нашел памятник «Слава павшим и победившим» в разнесенном виде. Фото: Инцидент Кузбасс.

Житель Кузбасса обнаружил разрушенный военный памятник. В социальной сети 13 мая появилось видео, где горожанин нашел памятник «Слава павшим и победившим» в разнесенном виде.

Администрации Анжеро-Судженска сразу же прокомментировала сообщение. Мэрия пояснила, что в данное время подрядные организации приступили к работам по обновлению памятников местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Деньги на проведение данных работ выделили к званию «Город трудовой доблести и воинской славы». Подрядчики демонтируют старые плиты и асфальтовое покрытие в скверах у памятников на улице Горняцкой в Центральном районе и площади Матросова в Южном.

Также добавили,что плиты будут обновлены и сквер рядом преобразится. Памятники закончат обновлять к юбилею города — в июле 2021 года. Проведение работ контролируют специалисты управления жизнеобеспечения и управления ЖКХ.