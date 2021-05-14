Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 20, Киселевск – 4, Междуреченск – 4, Осинники – 4, Анжеро-Судженск – 3, Березовский – 3, Прокопьевск – 3, Юрга – 3, Кемеровский МО – 3, Промышленновский МО – 3, Таштагольский МР – 3, Новокузнецк – 2, Полысаево – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Юргинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

59 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 630 пациентов с диагнозом COVID-19.