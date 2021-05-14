МегаФон предоставил российским пенсионерам 20%-ную скидку на связь

Фото: предоставлено ПАО «МегаФон».

МегаФон запустил во всех регионах России новое предложение для пенсионеров: любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

По словам коммерческого директора МегаФона Влад Вольфсона, около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона – владельцы смартфонов, активно использующие WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Именно поэтому им предоставили возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета.

Кроме того, есть еще один важный нюанс: во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок.

Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые абоненты МегаФона: для этого достаточно предъявить в салоне оператора сотовой связи пенсионное удостоверение. Весь процесс займёт не более 15 минут.

Отметим, по одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.