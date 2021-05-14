В Новокузнецке проезд «зайцем» нанес ущерб бюджету в 250 миллионов рублей

В Новокузнецке проезд «зайцем» нанес бюджету ущерб в 250 миллионов рублей. Фото: АПК.

В южной столице Кузбасса проезд «зайцем» нанес бюджету ущерб в 250 миллионов рублей. Так, безбилетники вынуждают власть повысить штраф. Обсуждение транспортной реформы было на заседании коллегии администрации города.

Пассажиры нанесли урон в 250 миллионов за 4 месяца. На «зайцев» составлено 317 актов о нарушениях и штрафов. Как сообщает «Ново-Тв», что в среднем 50 процентов пассажиров оплачивают проезд.

Мэр города предложил повысить штрафы безбилетникам в 10 раз, то есть до 5 000 рублей сейчас уплата 500 рублей. Срок осуществления задуманного не озвучен.

Также в администрацию поступили жалобы от 3 000 жителей о невозможности доехать до нужной остановки и отсутствия верного расписания.