В Кемерове крупный пожар случился возле Комсомольского парка. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове крупный пожар случился возле Комсомольского парка. Так, сегодня, 14 мая, по улице Суховской загорелся частный дом и баня. Видео с места происшествия появилось в социальной сети. На кадрах видно, что крыша дома загорелась открытым огнем. Сначала пламя охватило баню, а потом перебралось на крышу жилища.

Как сообщает ГУ МЧС по Кузбассу сигнал о пожаре поступил в 14.00. На место выехали четыре единицы техники. Пожарные ликвидировали открытый огонь в 15.00. Причина возгорания устанавливается.