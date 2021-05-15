В Кемерове выбирают «Молодое лицо города» в девяти номинациях

В Кемерове проводится конкурс «Молодое лицо города» для кемеровчан 14-35 лет. Принятьв нем участие могут все желающие. Основная цель - популяризация достижений представителей молодежи. Чтобы поощрить активных, целеустремленных, желающих быть полезными, определено девять номинаций: за экономическую и социальную, научную деятельность, творчество, спортивные достижения, благотворительность, участие в общественно-политической жизни, реализацию новых программ, интересные репортажи в СМИ. Отдельные награды предусмотрены для представителей рабочих профессий.

Конкурсные материалы и заявки на участие претендентам нужно представить до 10 июня 2021 года в оргкомитет в электронном виде по адресу: 14-30@mail.ru

Как пояснили в пресс-службе администрации города, победители номинаций удостаиваются звания «Молодое лицо города», награждаются знаками отличия победителей и денежными премиями.

К слову, в этом году городской конкурс проводится уже в 17-й раз.