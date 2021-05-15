В Новокузнецке начали ремонтировать 58 из 79 дворов

В Ноовокузнецке набирают обороты работы по благоустройству придомовых территорий , вошедших в нацпроект «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды. За эту неделю еще на сорока объектах начата работа. Подрядчики зашли на 58 дворов из 79.

На всех объектах, за счет подрядчиков, на придомовых территориях установлено видеонаблюдение. Благодаря этому, кураторы объектов имеют возможность, в том числе в режиме онлайн, отслеживать работу строительных организаций. На данный момент, графики работ соблюдаются.

Подрядчики производят демонтажные работы, завозят материалы, бордюрный камень и готовят основания под асфальтобетон.