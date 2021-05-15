За смерть жены в ДТП кузбассовца осудили на шесть лет колонии

В Ижморском районном суде вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря 2020 года на участке автомобильной дороги «Томск - Мариинск», проходящем по территории Ижморского округа. Здесь произошло столкновение иномарки «Хендэ Акцент» с полуприцепом грузовика «Рено». В результате от полученных травм на месте скончалась 38-летняя супруга водителя легкового автомобиля, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Инспекторы ГИБДД, работая на месте аварии, выяснили, что автомобилист не имеет водительского удостоверения, кроме того, в момент ДТП он был нетрезв: по результатам освидетельствования уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимый более чем в 5 раз. В отношении водителя «Хендэ» было возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям – температура на улице составляла ниже минус 35 градусов, не учел безопасную дистанцию до впереди идущего в попутном направлении автомобиля и допустил столкновение с задней частью полуприцепа грузовика. Погибшая пассажирка являлась матерью двух малолетних детей обвиняемого и единственной дочерью у своих родителей. Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. В качестве наказания ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, в течение 3 лет осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. По решению суда отбывание наказания в колонии отсрочено до исполнения 14 лет младшей дочери фигуранта. Приговор вступил в законную силу.