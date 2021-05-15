За сутки 64 кузбассовца заболели коронавирусом

По данным оперштаба области, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 21, Киселевск – 6, Осинники – 5, Междуреченск – 5, Новокузнецк – 4, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Прокопьевск – 3, Юрга – 3, Промышленновский МО – 3, Белово – 2, Таштагольский МР – 2, Топкинский МО – 2, Беловский МР – 1, Яшкинский МО – 1. 2 пациента скончались. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. 54 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 34780 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 638 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1188 человек.