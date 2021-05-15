В Белове четыре студента сдали чужую машину на металлолом

68-летняя жительница Белова обратилась в полицию с заявлением о том, что с парковки на привокзальной площади похищен принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-2106, который она оставила там накануне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Как выяснилось, четверо 18-летних студентов украли автомобиль, чтобы сдать его на металлолом. Подозреваемые признались, что сначала выкатили «Жигули» в безлюдное место, где их завели, а затем доставили в металлолом своим ходом.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Каждому из четверки грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области похищенный автомобиль полицейские изъяли и вернули хозяйке.