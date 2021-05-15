В Кузбассе чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей за неправильную работу

В Яшкинском районе местная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о реализации национальных проектов. В результате чего чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В частности, заключив контракт с одной из компаний на выполнение работ по благоустройству территории в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», после принятия работ администрация не выполнила своевременно свои обязательства по контракту. Сумма задолженности составила 5 миллионов 281 тысяча рублей.

Задолженность в полном объеме была погашена только в ходе прокурорской проверки.

Прокурор района внес главе муниципального образования представление, а также принял решение о возбуждении административного дела в отношении должностного лица - председателя МКУ «Комитет по благоустройству» за нарушение срока и порядка оплаты работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В итоге чиновник был привлечен к административной ответственности: в качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.