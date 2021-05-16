В Кузбассе жительница потеряла 150 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе жительница потеряла 150 тысяч рублей. Как сообщает МВД по Кузбассу, что 23-летняя девушка из Междуреченска рассказала им, как неизвестные обманули и похитили у нее деньги.

Горожанке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Ей сказали, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, что избежать мошенников, собеседница предложила самой взять кредит и перевести деньги на будто бы «безопасные счета». Жительница поверила и оформила кредит, и перевела 150 тысяч рублей частями на указанные счета. Лжебанкир перестал выходить на связь, девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Максимальное наказание пять лет лишения свободы.