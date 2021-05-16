В Кемерове произошло возгорание в Серебряном бору

В Кемерове возгорание в Серебряном бору. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове произошло возгорание травы в Серебряном бору за ТЦ «Радуга». Жители поделились видео в социальных сетях. Как сообщает ГУ МЧС по Кузбассу, что на тушении работали 16 пожарных и четыре единицы техники.

- Пожар потушен, от огня пострадало 14 гектаров травы. Огонь не перешел на деревья, угрозы жилью не было, — сообщили в ведомстве.

Причина возгорания неизвестна. Напомним, что до 1 июня в Кузбассе действует особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры, сжигать пал сухой травы, мусора. Предусмотрены штрафные санкции за их нарушение.