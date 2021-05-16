Названы территории Кузбасса, где выявили 61 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.

-Кемерово – 30, Новокузнецк – 10, Кемеровский МО – 3, Белово – 2, Березовский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Промышленновский МО – 2, Топкинский МО – 2, Осинники – 2, Калтан – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии. Он проживал в Чебулинском округе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринологической патологии. Он проживал в Новокузнецке.

65 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 632 пациента с диагнозом COVID-19.