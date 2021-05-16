В Кузбассе жители нашли телефон и теперь на них заведено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе жители нашли телефон и теперь на них заведено уголовное дело. Как сообщает ГУ МВД по Кузбассу, что 39-летний новокузнечанин, что неизвестные похитили у него 50 000 рублей.

Как выяснилось, что полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались 21-летние парни, один уже был судим за кражу. Молодые люди рассказали, что вечером во время прогулки нашли телефон. В памяти телефона остались логин и пароль мобильного банка. При помощи этого, они похитили и похитили со счета новокузнечанина 50 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье кража. Им грозит до шесть лет лишения свободы.