В Кузбассе перекрыли улицу из-за странного тиканья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перекрыли улицу из-за странного тиканья. Об этом сообщили в пресс-службе Таштагольского района.

В Таштаголе, 14 мая местный житель в 10.30 обратил внимание на тикающий звук из мусорного контейнера. Мужчина решил, что это взрывное устройство и сообщил силовикам.

- Все службы оповещены, в течение 12 минут было перекрыто движение на улице Садовая, вызвана розыскная собака, - сообщили в администрации.

Как оказалось, звук исходил от выброшенного будильника. Житель не мог предположить, что кто-то выбросит исправные часы. После этого движение на улице было восстановлено.