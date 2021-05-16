В жилом районе Кемерова из под земли бьет несанкционированный фонтан. Фото Инцидент Кузбасс.

В Жилом районе «Кемерово-Сити» из под земли бьет несанкционированный фонтан. Видео поделились жители в социальной сети. Сообщили, что два дня нет воды.

Добавили, что 15 мая на улице 2-я Заречная было плановое отключение водоснабжения. Отключили холодную и горячую воду и 16 мая обещали включить, но обещанного не произошло. Вместо этого во дворе из-под земли забил фонтан.

Жители отметили, что конкретных ответов о подаче воды никто не дает. Питьевую воду не привозят.