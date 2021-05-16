В Кузбассе произошло землетрясение из-за взрыва. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В Кузбассе произошло землетрясение из-за взрыва. Как сообщают сейсмологи Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, 16 мая в 8.20 неподалеку от поселка Каз в Таштагольском районе ощущались подземные толчки.

Эпицентр подземной активности находился по координатам: 53.10 градуса северной широты и 87.64 градуса восточной долготы. Магнитуда землетрясения 2.9. Сейсмологи добавили, что землетрясение вызвано взрывными работами в карьере. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала.