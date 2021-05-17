В кузбасском городе задержали веловора

Фото: ОГИБДД по городу Кемерово

Жительница Междуреченска держала в подъезде многоквартирного дома свой байк, пристегнув его к батарее тросом. Это не стало преградой для преступника, который, разорвав трос, похитил транспортное средство.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По горячим следам после изучения камер видеонаблюдения сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый 27-летний сосед заявительницы. Выяснилось, что он успел сдать велосипед в комиссионный магазин за тысячу рублей.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице. Как уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области, дознавателем ОМВД России по городу Междуреченску возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.