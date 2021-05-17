В Кузбассе житель через суд добился ремонта дорог. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Кузбассе горожанин через суд добился ремонта дорог. Как сообщает Мариинский городской суд, к ним в конце ноября 2020 года обратился местный житель с исковым заявлением.

Мужчина просил обязать ответчика привести в порядок несколько участков дорог, убрать ямы и произвести ремонт с применением асфальтобетонных смесей. Также местная мэрия должна обустроить восемь остановочных пунктов общественного транспорта и обеспечить круглогодичное содержание дороги переулка Базовый.

Житель сообщил, что в 2018 году уже обращался в администрацию с замечаниями по неудовлетворительному состоянию участков дорог, ему отвечали, что нарушения устраняются, но реального исполнения работ по ремонту дорог он не видел.

Местная мэрия признала, что дороги в городе находятся в плохом состоянии, но отметила, что раньше 1 ноября 2021 года устранить дефекты не сможет.

В результате суд обязал администрацию к указанной дате привести дороги в порядок и обустроить остановочные павильоны.