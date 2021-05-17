Глава Кемерова оценил темпы возведения новой школы

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Илья Середюк проинспектировал ход возведения новой школы в областном центре. Образовательное четырехэтажное учреждение на 1225 учащихся строится на Притомском проспекте (микрорайон 7б), в жилом комплексе «Кемерово-сити» с февраля прошлого года. По графику сдать этот объект должны в декабре нынешнего года.

В еженедельном видеообзоре «Кемерово. Неделя» глава уточнил, что уже готова коробка здания, завершаются работы по устройству фасада, идет внутренняя отделка помещений, а также монтаж внутренних сетей. Кроме того, завершаются работы на кровле.

Одновременно с основными работами, проводящимися непосредственно в здании, продолжается проектирование участков дорог по улицам 1-я и 2-я Заречная, которые соединят основные городские автомагистрали с новой школой и строящимся неподалеку детским садом. Работы по проектированию должны завершиться уже этим летом.