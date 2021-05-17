Названы территории Кузбасса, где выявили 60 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 17, Новокузнецк – 11, Междуреченск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мыски – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Киселевск – 2, Юрга – 2, Промышленновский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Березовский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Три пациента скончались. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском округе.

У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

61 пациент выздоровел. Всего в регионе медицинскую помощь получают 628 пациентов с диагнозом COVID-19.