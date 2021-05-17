Жителей Кузбасса интересует, кто разрабатывает цветовые решения для покраски домов. Фото: Instagram Илья Середюк.

Жителей Кузбасса интересует, кто разрабатывает цветовые решения для покраски домов. Так, кемеровчанин задал вопрос мэру города в социальных сетях. Горожанин смирился, что покраска единственный способ обновления фасада. Цветовые схемы тоже не радуют жителя.

- Можно узнать, кто разрабатывает цветовые схемы для покраски? Я просто давно за этим наблюдаю и давно смирился, что покраска - это единственный доступный способ сделать вид, что тут все хорошо. Но. Я не совсем понимаю зачем и почему все дома красятся пятнами, полосами, шашечками? Балконы в разные цвета - они и так остеклены кто как смог, зачем добавлять в этот винегрет еще больше ингредиентов? Если у вас есть человек, который рисует какие-то макеты - попросите его покрасить дом в один цвет. Ну максимум в два, только не шашечкой и просто сравните картинки. Это старые советские брутальный дома. Красить их шашечкой - это как нарядить Вито Корлеоне из «Крестного отца» в костюм единорога, прикольно, но зачем?- сообщил кемеровчанин в соцсетях.

Мэр Кемерова отреагировал и рассказал, что несколько человек разрабатывают и принимают решение для определения цветовой схемы. Только яркость и пестрость домов не прокомментировал.

-Для определения будущего цветового решения архитекторами города разрабатывается несколько вариантов, после этого комиссионно, как минимум, три архитектора производят отбор и отдают в работу- ответил глава города в соцсетях.