В Кемерове на две недели перекроют одну из улиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове на две недели перекроют одну из улиц. Администрация города сообщила об этом.

С 17 мая ограничения проезда будет действовать по улице Стройотрядовской в районе пересечения с бульваром Строителей. Причина ограничения работа с проведением и реконструкцией канализации.

Отмечается, что автомобилистам следует объезжать перекрытый участок по улице Ворошилова, проспекту Химиков и бульвару Строителей.

Администрация добавила, что ограничения проезда по улице Стройотрядовской будут до 31 мая.