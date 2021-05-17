В областной столице Кузбасса началось отключение горячей воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 17 мая в областной столице Кузбасса началось отключение горячей воды. В Рудничном районе, Ягуновском районе, Пионере уже действую ограничения.

Гидравлические испытания проходят с 17 мая по 30 мая. Кварталы которые в ходят список отключения: 1, 2-3, 4/15, 5/13, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, Школа №46 по ул. Нахимова, 177. Также воды не будет на улицах : Цимлянская, Сосновый бульвар, Терешковой, Ю. Смирнова, Волкова, Тульская, 1-й Тульский переулок, Лядова, Институтская, Мамонтова, Ногинская, Авроры, Серебряный бор, Проспекте Шахтеров и Кузбасском.

С 3 июня по 16 июня в список отключения горячей воды попадут жители Центрального района, Заводского района и Ленинского района, поселков Южный, Предзаводской и РТС.

Напомним, что 15 мая завершился отопительный сезон в Кузбассе.