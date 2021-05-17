Губернатор Кузбасса дал мастер-класс по технике гребли на веслах

Фото: музей-заповедник "Томская писаница".

В воскресенье, 16 мая, прошли съемки финальных испытаний участников реалити-шоу «300 лет открытий. Покорение Сибири», после которых определились 6 финалистов. Они отправятся на струге «Орел» из Томска в Новокузнецк, чтобы повторить путь колонистов-первопроходцев по маршруту экспедиции 1721 года, во время которой были открыты месторождения кузбасского угольного бассейна и комплекс наскальных изображений «Томской Писаницы».

В ходе испытаний к участникам проекта неожиданно присоединился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он дал несколько советов по гребле на веслах и пожелал удачи в экспедиции.

Смотрите специальный выпуск «300 лет открытий. Покорение Сибири» во вторник, 18 мая, в 20:20 на телеканале «Кузбасс Первый».

Организаторы проекта - Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» под руководством Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.