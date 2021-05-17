В Кемерове жительница купила рыбу с червями. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове жительница купила рыбу с червями. Фотографиями и историей женщина поделилась в социальных сетях.

Так, 16 мая кемеровчанка направилась в магазин низких цен, чтобы купить рыбу и пожарить ее на костре, но когда пришла домой, была в ужасе от увиденного.

- Магазин светофор, улица Инициативная 57, купила рыбку пожарить на костре, но когда пришла домой и увидела просто была в ужасе! Видите сами все на фото! Вернулась в магазин, не из-за денег, а из-за того, что они в край потеряли совесть. Я понимаю магазин низких цен. Вернулась в магазин, подошла к охраннику и пригласила администратора. Подходит женщина, я ей показываю рыбу, на что она ответила: «И что вы хотите от меня? Возврат? – рассказывает жительница в соцсетях.

В магазине женщине попросила документы на рыбу. Кроме того, покупательнице сообщили, что в рыбе лапша, а не черви. Деньги горожанке вернули. Она хочет привлечь Роспотребнадзор на проверку данного магазин.

В комментариях мнения разделились. Одни говорят, что покупательница сама виновата, в том, что плохо осмотрела приобретаемый товар. Другие сообщают, что такая продукция не должна продаваться даже в магазинах низких цен.