В Кузбассе женщина села на шею возлюбленного и случайно задушила его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина села на шею возлюбленного и случайно задушила его. Следком РФ по Кемеровской области сообщает, что завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Женщину обвиняют в убийстве.

В октябре 2020 года горожанка с сожителем употребляли алкоголь у себя на квартире. Изрядно выпив, возлюбленные поссорились. Женщина разозлилась и, когда мужчина лег на кровать, уткнувшись лицом в матрац, она села ему на шею, при этом ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять. Через некоторое время сожитель перестал дышать. Женщина испугалась и стала его трясти и кричать, чтобы тот пришел в себя. Соседка услышала крики, спустилась в квартиру и вызвала скорую помощь.

Медики зафиксировали смерть возлюбленного. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом.

В ведомстве добавили, что женщина при росте ниже среднего имеет вес более 100 килограммов. Сожительница признала вину частично, заявила, что просто хотела успокоить мужчину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.