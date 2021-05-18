В Кемерове закрыли движение на участке Соснового бульвара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове закрыли движение на участке Соснового бульвара. Об этом сообщила мэрия города.

Специалисты приступили к масштабным работам. Закрыли участок Соснового бульвара от пересечения с улицей Институтской до АЗС на повороте на кардиоцентр.

После завершения работы на бульваре будет три полосы по три-три с половиной метра, а прямо перед проспектом Шахтеров - четыре полосы. Протяженность составит 984 метра.

На объекте проведут уширение проезжей части за счет демонтажа одной нитки трамвайной линии, установят освещение, поставят светофор на перекрестке с Институтской. Построят закрытую сеть ливневой канализации, проложат тротуары и велосипедную дорожку, благоустроят территорию.