Названы территории Кузбасса, где выявили 60 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 20, Новокузнецк - 8, Междуреченск - 5, Анжеро-Судженск - 3, Киселевск - 3, Ленинск-Кузнецкий - 3, Мыски - 3, Беловский МР - 2, Промышленновский МО - 2, Тисульский МО - 2, Чебулинский МО - 2, Белово - 1, Осинники - 1, Прокопьевск - 1, Юрга - 1, Новокузнецкий МР - 1, Топкинский МО - 1, Яшкинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске.

63 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 623 пациента с диагнозом COVID-19.