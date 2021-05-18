В Кемерове показали новые фотографии Московской площади. ВКонтакте/kemerovospetstroy.

В Кемерове показали новые фотографии Московской площади. Снимки появились в соцсети. Житель запечатлел процесс строительства декоративных конструкций и укладки асфальта.

Отметим, что готовность комплекса составляет примерно 70 процентов. Специалисты монтируют опоры освещения и почти завершили монтаж несущих металлических конструкций трех аркад на входе, которые символизируют Москву, Новокузнецк и Кемерово.

Также на площади пройдет празднование 300-летия региона, и в будущем там возможно проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы.

В Кемерове показали новые фотографии Московской площади. ВКонтакте/kemerovospetstroy.

В Кемерове показали новые фотографии Московской площади. ВКонтакте/kemerovospetstroy.