В Кузбассе пожилая женщина мыла окна и выпала с девятого этажа. ВКонтакте/chplk.

В Кузбассе пожилая женщина мыла окна и выпала с девятого этажа. Как сообщает очевидец в социальной сети, что происшествие случилось вечером в Ленинске-Кузнецком.

Житель добавил, что 17 мая около 18.00 на проспекте Ленина человек в возрасте мыл окна, и выпал с девятого этажа. На месте работали полицейские.

В Следкоме по Кемеровской области подтвердили смерть женщины. Сигнал о трагедии поступил в ведомство. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.