Новый межрегиональный автобусный маршрут появится в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый сезонный автобусный маршрут Кемерово - Чемал появится в Кузбассе. Он начнет курсировать с 20 мая. Рейсы пока будут выполняться через день. Сообщение появилось на сайте барнаульского автовокзала.

Отправление от барнаульского автовокзала в Чемал - в 15.00, в Кемерово - в 16.05. Из Чемала автобус будет оправляться с 21 мая в 8.40 и прибудет в Барнаул в 15.55. Отправление автобуса из Барнаула будет в 16.05, прибытие в Кемерово - в 23.05.

Также предварительная продажа уже открыта. Жители могут приобретать билеты в кассах автовокзала и по сети интернет на сайтах автовокзала и e-traffic.ru.