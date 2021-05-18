В Кузбассе нетрезвый водитель показал сотрудникам набор для барбекю вместо прав. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе нетрезвый водитель показал сотрудникам набор для барбекю вместо прав. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники ГИБДД в Прокопьевске заметили на одной из улиц автомобиль Toyota Carib, который вилял из стороны в сторону. Полицейские остановили машину и увидели пьяного водителя.

Сотрудники попросили предъявить водительское удостоверение, но мужчина из-за сильного опьянения каждый раз находил и протягивал пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. Установили уровень алкоголя в организме автолюбителя. Он был в семь раз выше допустимого.

Сотрудники 42-летнего водителя доставили в отдел полиции. На него составили протокол. Теперь нетрезвому автолюбителю нужно выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.