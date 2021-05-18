Фото: Россети ФСК ЕЭС

«Россети ФСК ЕЭС» выдала дополнительную мощность и повысила категорию надежности электроснабжения аэропорта Кемерово

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») подключила к подстанции 220 кВ «Заискитимская» дополнительную линию 10 кВ до Международного аэропорта Кемерово им. А.А. Леонова, где завешается строительство нового пассажирского терминала. Благодаря этому потребитель получил вторую категорию надежности, что означает электроснабжение от нескольких независимых источников. Также компания увеличила мощность присоединения сразу в 4 раза – до 2,4 МВт.

Теперь сразу две линии электропередачи 10 кВ связывают аэропорт с подстанцией 220 кВ «Заискитимская», которая является одним из главных центров питания столицы Кузбасса и обеспечивает 20% энергопотребления города. Кроме того, аэропорт запитан от подстанции 110 кВ «Космическая» компании «Россети Сибирь».

Выполненные работы связаны со строительством нового аэровокзального комплекса, которое приурочено к празднованию 300-летия образования Кузбасса. Объект будет запущен в эксплуатацию в мае 2021 года. Терминал высотой 21 м будет состоять из одного подземного и трех надземных этажей. Планируется, что он позволит более чем в 2 раза увеличить пропускную способность воздушной гавани: до 1 млн пассажиров в год.

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности Федеральной сетевой компании находятся порядка 148,3 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 951 подстанция общей установленной мощностью более 352,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала компании составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Совета директоров – Андрей Муров.