Кузбасский фермер похитил 6,2 миллиона рублей из бюджета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбасский фермер похитил 6,2 миллиона рублей из бюджета. Как сообщают сотрудники областного управления ФСБ, 36-летний мужчина совершил мошенничество в особо крупном размере.

Мужчина в мае 2018 года предоставил в областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявление на получение гранта в размере 10,2 миллиона рублей для развития своего фермерского хозяйства. Приложил все необходимые документы, в соответствии с которыми деньги ему требовались на разведение крупного рогатого скота, производство молока и на необходимое оборудование.

После рассмотрения документов мужчина получил грант, но сумма была меньше 6,2 миллиона рублей. Фермер и департамент заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, на счет мужчины поступили деньги.

- Чтобы в дальнейшем распорядиться указанными деньгами по своему усмотрению, а не по целевому назначению, кузбасский фермер предоставил в надзорные органы подложные документы о приобретении сельскохозяйственных животных, техники и оборудования в соответствии с целями гранта. Как выяснилось, деньги были перечислены на расчетные счета трех фирм, откуда через определенное время вся сумма вернулась обратно на счет фермера, - рассказали в областном управлении ФСБ.

Преступную деятельность фермера раскрыли сотрудники ФСБ, мужчину задержали. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.