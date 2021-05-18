Помочь лёгким планеты: при поддержке Россельхозбанка и Mastercard высажено 30 тысяч деревьев в Сибири

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

18 мая в Кемеровской области началась высадка 30 тысяч сибирских кедров, закупленных на средства, собранные в ходе экологической акции «Поставьте на карту спасение леса», проведённой Россельхозбанком и Mastercard для держателей дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. Территория будущего кедрового бора составит более 7 гектаров, что примерно втрое превышает размеры Красной площади в Москве.

В период с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года РСХБ и платежная система сохраняли на восстановление лесов Сибири 5 рублей с каждой покупки от 500 рублей, оплаченной картами Mastercard РСХБ. На эти средства были закуплены саженцы кедровой сосны, выращенные в местных лестных питомниках. Кедровый бор высажен на территории Крапивинского участкового лесничества примерно в 90 км от Кемерова.

Выбор породы деревьев неслучаен: сибирский кедр отличается морозостойкостью, а также интенсивным выделением в воздух фитонцидов – биологически активных веществ, уничтожающих болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, 7 га кедровых насаждений способны, по расчётам учёных, задерживать порядка 245 тыс. тонн пыли в год.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

«Россия признана ООН «самым мощным в мире преобразователем углекислого газа в ценнейший кислород», и наша задача – сохранить этот актив для будущих поколений. Экологическая сознательность – это неотъемлемая черта современного человека. Я рада, что многочисленные клиенты Россельхозбанка проявили участие и откликнулись на наш призыв с Mastercard внести свой вклад в дело восстановления леса», – прокомментировала руководитель блока розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

«Mastercard уделяет большое внимание защите окружающей среды, и мы рады, что совместная акция с Россельхозбанком нашла широкий отклик и объединила неравнодушных людей вокруг такого важного дела, как восстановление лесов в Сибири. Наша инициатива показала, что каждому под силу внести вклад в лучшее будущее нашей планеты, а современные платежные технологи могут в этом помочь», – прокомментировал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

Партнерский материал.

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