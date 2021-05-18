Крупный град прошел в нескольких городах Кузбасса. Фото: Прокопьевск.ру.
Крупный град с громом и дождем прошел в Новокузнецке, Прокопьевске и Белове. Жители поделились снимками в соцсетях.
В Белове только выросшую траву целиком усыпало градом. В Новокузнецке и Прокопьевске град был чуть меньше и быстро растаял.
Добавим, что синоптики Кемеровского гидрометцентра обещали кузбассовцам на этой неделе возможный град в отдельных местах области. Также в регион идет небольшое похолодание, связано оно с затоком холодной воздушной массы из районов Арктики.
Крупный град прошел в нескольких городах Кузбасса. Фото: Мое Белово.