Крупный град прошел в нескольких городах Кузбасса. Фото: Прокопьевск.ру.

Крупный град с громом и дождем прошел в Новокузнецке, Прокопьевске и Белове. Жители поделились снимками в соцсетях.

В Белове только выросшую траву целиком усыпало градом. В Новокузнецке и Прокопьевске град был чуть меньше и быстро растаял.

Добавим, что синоптики Кемеровского гидрометцентра обещали кузбассовцам на этой неделе возможный град в отдельных местах области. Также в регион идет небольшое похолодание, связано оно с затоком холодной воздушной массы из районов Арктики.