В Кузбассе взяли под охрану липовые леса

Фото: ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Правительство Кемеровской области - Кузбасса подписало постановление «О государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике «Реликтовый».

Охранный статус, которого ученые-биологи добивались почти пять лет, поможет сберечь уникальный уголок на юге Кузбасса. Имеющие ценность объекта природного наследия липовые массивы в междуречье Кондомы и Мрассу формируют средообразующий режим и поддерживают уникальный баланс предгорной части Шории и всего юга Кузбасса.

В здешней черневой тайге с липовыми лесами насчитывается семь десятков видов реликтовых растений. Только редких исчезающих краснокнижников более двадцати. В лесах встречаются медведи, соболь, ондатра, норка, черный аист, в реке Кондоме с ее скалистыми берегами водятся таймень и хариус.

Но около пяти лет назад, когда ученые провели исследования и подготовили обоснование необходимости открытия заказника, выяснилось, что компания из Саратова заявила о намерении начать в его северной части разведку россыпного золота.

Жители, услышав, что разведка может перерасти в добычу, заявили: костьми лягут, а не позволят перекопать места, золотые в совсем ином смысле. И под конец 2020-го кузбасское руководство заняло твердую позицию, объявив, что заказнику быть.

Заказник займет более 200 тысяч гектаров, где хорошо сохранившейся липы очень много.