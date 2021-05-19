Названы территории Кузбасса, где выявили 58 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 19, Ленинск-Кузнецкий - 4, Междуреченск - 4, Новокузнецк - 4, Юрга - 4, Анжеро-Судженск - 3, Промышленновский МО - 3, Киселевск - 2, Осинники - 2, Прокопьевск - 2, Беловский МР - 2, Кемеровский МО - 2, Чебулинский МО - 2, Белово - 1, Тайга - 1, Мариинский МР - 1, Новокузнецкий МР - 1, Юргинский МО - 1, сообщил оперштаб.

62 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 619 пациентов с диагнозом COVID-19. За сутки смертей нет.