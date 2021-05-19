В Кузбассе 11 школьников пострадали из-за неизвестного вещества. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе 11 школьников пострадали из-за неизвестного вещества. Как сообщает Кузбасский центр медицины катастроф, учеников госпитализировали. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. На выезде работала бригада Кузбасского ЦМК. Инцидент произошел в Новокузнецке, в школе № 26 Центрального района города.

В ГУ МВД России по Кемеровской области прокомментировали, что провели эвакуацию учеников и персонала школы.

- По предварительным данным, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ведомстве.

В СУ СК РФ по Кузбассу сообщили, что также организовали проверку. На месте работают следователи.