В Кемерове изменилась схема движения на оживленном перекрестке. Фото: «Кузбасс Онлайн».

На оживленном перекрестке изменили схему движения. Теперь можно совершать поворот налево с проспекта Октябрьского на улицу Терешковой с двух полос.

Как сообщают специалисты городского Центра организации дорожного движения, изменения коснулись поворота налево в сторону Кузбасского моста. Об этом информирует соответствующий дорожный знак.

Был проведен мониторинг транспортных потоков на этом перекрестке. Ситуация на дороге показала, что интенсивность движения налево сопоставима с прямым движением по проспекту Октябрьскому. Поэтому изменения позволят повысить пропускную способность перекрестка.

Напомним, что ранее местный житель предложил изменить схему движения на пересечении проспекта Октябрьского с улицей Терешковой. Об этом он написал на сайте «Кузбасс Онлайн».