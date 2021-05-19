В Кузбассе дело зарубивших собаку в подъезде братьев направили в суд. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе дело зарубивших собаку в подъезде братьев направили в суд. Еще 26 марта этого года в соцсети появилось видео о том как, двое мужчин безжалостно расправляются с собакой топором в подъезде жилого дома Прокопьевска, после чего животное погибло.

По данному инциденту организовали проверку и возбудили уголовное дело по статье жестокое обращение с животными.

Также было установлено, совершили ужасное преступление двое ранее судимых родных братьев в возрасте 37 и 44 лет. Они распивали алкоголь в квартире и решили убить собаку, якобы представлявшую опасность для окружающих и живущую в последнее время в подъезде дома. Тогда, они решили зарубить собаку топором, а потом выбросили ее в мусорный контейнер, находящийся рядом с домом.

Вину братья-садисты признали в полном объеме. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.