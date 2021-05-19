Следком Кузбасса обвинил экс-замглавы в получении крупной взятки. Фото: Следком Кузбасса.

Следком Кузбасса обвинил экс-замглавы в получении крупной взятки. Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней директора одного из муниципальных предприятий Таштагольского района и 35-летнего бывшего заместителя главы района по строительству.

Как выяснилось, подозреваемые предложили директору одной из коммерческих фирм за вознаграждение помощь. То, что они не будут реагировать на любые нарушения при строительстве четырех многоквартирных жилых домов, а также обеспечат благоприятные условия при выполнении муниципальных контрактов на покупку квартир. Директор согласился и передал им 305 тысяч рублей.

О преступной деятельности чиновников узнали сотрудникиУФСБ. Их задержали, а материалы передали в следственные органы. В квартирах и на рабочих местах провели обыски, изъяли документацию, которая может иметь отношение к делу. К настоящему моменту 35-летний обвиняемый отправлен под домашний арест. Действиям взяткодателя также будет дана юридическая оценка.

— Установлено, что дома были построены и введены в эксплуатацию без наличия необходимой документации, предусмотренной законодательством. В связи с чем по решению суда введение в эксплуатацию жилья отменено. По фактам введения домов в эксплуатацию следственными органами также будет дана юридическая оценка. Необходимо отметить, что администрация в данных домах приобрела ряд квартир для детей-сирот, — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.