В Кузбассе сельскохозяйственный кооператив задолжал сотрудникам 1,7 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе сельскохозяйственный кооператив задолжал сотрудникам 1,7 миллиона рублей. Как сообщает УФССП России по Кемеровской области, в Ижморском районе заработную плату не получали 30 работников.

Сотрудники обратились в комиссию по трудовым спорам, и их требования удовлетворили. Судебные приставы ознакомили руководителя кооператива с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами взыскания.

Кроме того, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После чего задолженность перед сотрудниками полностью погасили.