Названы территории Кузбасса, где выявили 57 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 14, Анжеро-Судженск - 5, Ленинск-Кузнецкий - 4, Новокузнецк - 4, Промышленновский МО - 4, Междуреченск - 3, Крапивинский МО - 3, Чебулинский МО - 3, Юргинский МО - 3, Белово - 2, Осинники - 2, Кемеровский МО - 2, Топкинский МО, Тяжинский МР - 2, Киселевск - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Гурьевский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Три пациента скончались. У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

66 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 607 пациентов с диагнозом COVID-19.