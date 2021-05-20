В Кемерове управляющая компания попала под статью за разведение свалки на водоохранной зоне. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

В Кемерове управляющая компания устроила незаконную свалку возле ручья Суховский на ФПК. Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура.

После жалоб горожан на горы мусора сотрудники надзорного органа провели проверку и установили, что УК ООО «Молодежный» самовольно разместили на водоохраняемой зоне мусорные контейнеры. В результате образовалась свалка, но коммунальщики ничего не предпринимали.

Директора УК обязали убрать весь мусор и демонтировать площадку с контейнерами. Возбуждено административное дело за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Кроме того, прокуратура выяснила, что администрации Кемерова также допустила нарушения, так как контроль за обращениями с отходами осуществлялся несвоевременно и неэффективно. Главе города было внесено представление. В настоящее время несанкционированная свалка в водоохранной зоне ликвидирована, контейнеры, расположенные на площадке, демонтированы и вывезены управляющей компанией.