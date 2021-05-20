В Кемерове перекроют движение на проспекте Притомском из-за всероссийского полумарафона

В Кемерове перекроют движение на проспекте Притомский из-за всероссийского полумарафона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове 30 мая перекроют движение на проспекте Притомском из-за всероссийского полумарафона. Об этом сообщается в постановлении администрации Кемерова, которое подписал мэр города. Указывается, что с 8.00 до 18.00 будет запрещено автомобильное движение.

Уточняется, что старт полумарафона - от здания президентского кадетского училища. Далее участники пробегут до разворота перед зданием Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и обратно. Всего марафонцам предстоит преодолеть три круга дистанцией 21 километр.

Также с вечера 29 мая на этом участке будет запрещена парковка. В постановлении отмечается, что с 22.00 автоэвакуатор будет отправлять автомобили, припаркованные в неположенных местах, на парковку ТЦ «Лето».

Схема установки временных дорожных знаков на время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 30.05.2021 с 8.00 до 18.00. Фото: постановление администрации города Кемерово.