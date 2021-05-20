Сбер высадил в Кемерове 300 сосен

В субботу, 15 мая, в Кемерове стало на один зеленый сквер больше: сотрудники Кемеровского отделения Сбербанка высадили 300 сосен на участке между остановкой «ТУ «Лесная Поляна» и Кемеровским ботаническим садом.

- У этой экологической акции несколько смыслов: она посвящена 300-летию Кузбасса и 180-летию Сбербанка, мы спасаем от гибели 300 молодых сосенок, которые подлежали вырубке, и, наконец, мы создаем сквер своими руками, таким образом интегрируясь с природой, а взаимодействие компании с окружающей средой сейчас одна из составляющих ESG-стратегии Сбера, - сказал управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, давая старт мероприятию.

Мастер-озеленитель компании «Сибирский кедр» - партнера акции - рассказал участникам мероприятия о специфике высадки сосновых саженцев высотой в 1,5-2 метра. Например, у высаживаемого дерева обязательно должен быть приствольный круг, где будет собираться вода, иначе возникнет недостаток влаги. Кроме того, нельзя засыпать землей прикорневую шейку - участок ствола, где он переходит в корни, в противном случае растение погибнет уже через год-два.

Подробности можно узнать здесь.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.